Lichaam gevonden in auto in kanaal

HELMOND - Er is zondagmiddag een lichaam gevonden in het kanaal langs de Rijpelbaan in Helmond. Het slachtoffer werd aangetroffen in een auto die in het water lag. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat het gaat om een misdrijf.

De politie begon zondagmiddag een onderzoek langs het kanaal omdat er sporen waren dat er een auto in het water lag. De auto werd ontdekt door duikers die direct op zoek gingen naar mogelijke inzittenden.

De politie zegt nog geen uitsluitsel te hebben over de identiteit van het slachtoffer.