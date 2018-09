Jeffrey Herlings kan wereldtitel ruiken na overwinning in GP Turkije

AFYONKARAHISAR - Alleen een wonder kan motorcrosser Jeffrey Herlings nog van de wereldtitel in de MXGP afhouden. De 23-jarige coureur uit Oploo was zondag in de Grote Prijs van Turkije de absolute heerser. Herlings won op het parcours in Afyonkarahisar beide manches en vierde zijn vijftiende GP-winst van dit jaar.

De belangrijkste concurrent van Herlings, de Italiaan Antonio Caroli, verspeelde vooral in de tweede manche veel punten. Hij eindigde als vijftiende. Hierdoor is Herlings eigenlijk alleen nog op papier te achterhalen. De Nederlander vergrootte het verschil op de ranglijst tot 95 punten.

Wereldtitel

Even was er sprake dat Herlings in Turkije al de titel kon pakken, maar dan moest de concurrentie het volledig laten afweten. Dat droomscenario ontvouwde zich niet. Maar de winst in Turkije betekent wel dat de coureur tijdens de voorlaatste race in eigen land de titel kan pakken. Deze wordt gereden in Assen.

Als het Herlings lukt om de titel te veroveren dan is hij de eerste Nederlander ooit die dat lukt in de koningsklasse MXGP. Herlings was wel al eens de beste in de MX2-klasse. Het is het tweede jaar dat hij uitkomt in de MXGP.