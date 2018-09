Gezin met kindje van twee komt met de schrik vrij bij ongeluk in Chaam

CHAAM - Een vader en moeder met hun kindje van twee zijn zondagmiddag met de schrik vrijgekomen nadat hun auto op een andere auto botste en op z'n kop in de sloot belandde. In de tweede auto zat alleen de bestuurder. Het ongeluk gebeurde op de kruising Ulicotenseweg/Legstraat in Chaam.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn zowel het jonge gezin als de bestuurder van de andere auto ter controle naar het ziekenhuis geweest. "Daar bleken de verwondingen mee te vallen. Ondanks dat de auto van het gezin helemaal op z'n kop in de sloot slag, mankeerde het kindje helemaal niets. Het zat keurig in de gordels in het stoeltje achterin. Compliment aan de ouders. Want het blijkt maar weer eens hoe belangrijk dit is."

Goede reactie en eerste hulp van omstanders

De bestuurder van de ander auto, een man van wie de leeftijd niet bekend is, is eveneens met de schrik vrijgekomen, aldus de politie. "De mensen die op de hoek van de kruising wonen, maar ook andere omstanders hebben uitstekend gereageerd en eerste hulp verleend."

Omdat het ongeluk op een gelijkwaardige kruising is gebeurd, vermoedt de politie dat het om een voorrangskwestie gaat. Dit wordt nog verder onderzocht.