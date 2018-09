Ken je het verhaal van die hond in het café? Dit is geen mop. Café in Breda zit vol met honden

Ook Flow is in Breda komen kijken, samen met haar baasje. (foto: Paul Giezen)

BREDA - Breda werd overspoeld met teckels zondagmiddag. Er waren ruim vijftig teckels en baasjes in de binnenstad op de Grote Markt. Allerlei verschillende maten en kleuren. Daan van Eendenburg heeft een speciale teckeldag georganiseerd. "Door de liefde voor teckels lees ik veel over de hondjes en toen bedacht ik dit. Ik heb zelf ook twee teckels; Frits en Koos". De honden konden genieten van biertjes, stukjes taart en lekker rennen op de hondenrenbaan.









"Wij komen vanuit Maassluis, we hebben drie kwartier in de auto gezeten om hier bij te zijn", zeggen Babette en Pascale met Joep op hun arm. Joep wordt flink in de watten gelegd door de baasjes. Hij mag speciaal hondenbier drinken en een taartje eten. "Straks gaat hij nog rennen, dus hij heeft de energie hard nog nodig".









Daan had niet verwacht dat er zo veel baasjes en teckels op het evenement af zouden komen. Els Achterhof uit Breda is een grote teckel liefhebber. Zij heeft Teun bij zich. Teun is een teckel van ruim twee jaar oud. Zelf heeft ze een witte blouse aan met kleine teckeltjes erop en in haar tas zit een pen in de vorm van een teckel..

Klaar voor de start... De echte fanatiekelingen konden een snelheidsmeting doen op de sprintbaan. Zoals het hoort; de honden konden allemaal in hun eigen categorie en gewichtsklasse rennen.