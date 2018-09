NAC-aanvaller Mikhail Rosheuvel de man in vorm, ondanks mindere prestaties: 'Zit lekker in m'n vel'

ROTTERDAM - Mikhail Rosheuvel is ondanks de mindere resultaten van NAC in de afgelopen weken de man die opvalt bij de ploeg van Mitchell van der Gaag. Tegen Feyenoord draaide Rosheuvel de gehele wedstrijd Tyrel Malacia dol. “Ik zit lekker in mijn vel en mijn teamgenoten weten me goed te vinden.”

Rosheuvel was tegen Feyenoord constant een dreigende factor. Ook was de rechtsbuiten zeer belangrijk bij de Bredase gelijkmaker: Paolo Fernandes stuurde Rosheuvel diep, waarna Malacia de snelle rechtsbuiten van NAC naar beneden trok in de zestien. Het leverde de ploeg van Mitchell van der Gaag een penalty op, die werd benut door Gianluca Nijholt.

“Wij kwamen goed terug na de 1-0 van Feyenoord”, blikt Rosheuvel terug op de met 4-2 verloren wedstrijd in De Kuip. “We speelden zeker geen slechte eerste helft, maar in de tweede helft geven we het weg.”

In vorm

De 28-jarige aanvaller valt in positieve zin op bij NAC. “Ik zit lekker in mijn vel, en vandaag ook het rendement eruit gehaald in de vorm van de penalty in ons voordeel.” Meerdere malen was Rosheuvel de 18-jarige linksback van Feyenoord, Tyrel Malacia, de baas. “Ik vind hem echt een goede, talentvolle back. Hij had vandaag wellicht een lastige dag. Maar door mijn goede spel laat niet weg dat ik hier met een fijn gevoel sta.”

Doelman

Bij NAC stond tijdens de vierde competitiewedstrijd Ajax-huurling Benjamin van Leer op doel. Dat betekende de vierde doelman in evenzoveel wedstrijden. De 26-jarige doelman viel op met een aantal fraaie reddingen net na rust. “Ik ben vooral blij dat ik weer kan spelen”, zegt Van Leer. “Dat is het enige waar ik op dit moment tevreden over ben. De uitslag, vier tegengoal, dat is toch nooit lekker.”

Van Leer heeft al de nodige eredivisie-ervaring. Zo keepte hij bij Roda JC 68 wedstrijden. “Ik heb er ervaring mee om in deze positie te staan”, doelt Van Leer op het feit dat NAC nu nog onderaan in de eredivisie bungelt. “Maar ik zie geen enkele reden om me nu zorgen te maken. Die ervaring kan goed van pas komen.”