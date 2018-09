Tilburg was even niet de stad van de kruikezeikers, maar van de hardlopers

TILBURG - "Een té gekke sfeer", zo kwalificeert hardloopster Mariëlle Eickholt (48) uit Vught de CZ Tilburg Ten Miles die zondagmiddag is gelopen. Ze heeft inmiddels de nodige kilometers op de teller staan, kan de verschillende runs in den lande dus goed met elkaar vergelijken en weet waar ze het over heeft.

Met zo'n 10.500 lopers, recreanten en professionals, was Tilburg zondagmiddag even niet de stad van de kruikezeikers, maar van de hardlopers. Het was een happening en een beleving. Zowel voor de hardlopers als voor het publiek. "Langs een heel groot deel van de route stond enthousiast publiek en was opzwepende muziek te horen. Het was gewoon één groot feest. Zeker de laatste kilometers waren pittig, maar het publiek heeft de lopers er echt doorheen geholpen. Het was geweldig!", vertelt Mariëlle.

Iedereen heeft zo zijn eigen reden om mee te doen. Deze twee kanjers renden voor een mooi en goed doel.

De CZ Tilburg Ten Miles is in 1988 begonnen als trimloop, maar ontwikkelde zich binnen een jaar tot regionale wedstrijdloop. De eerste loop door het centrum van Tilburg was in 1993.