Huis beschoten in Budel, niemand gewond

BUDEL - Aan de Fabrieksstraat in Budel is zondagnacht een huis beschoten. Er raakte niemand gewond, meldt de politie.

De beschieting vond plaats rond kwart over drie. De dader ging er na het schieten vandoor. Een deel van de straat is afgezet. Forensisch rechercheurs doen onderzoek.

Volgens een getuige zouden er meerdere kogels zijn afgevuurd.

'Dit is zorgelijk'

Kamerlid Madeleine van Toorenburg van het CDA spreekt van een 'nieuwe vorm van intimidatie'. "Dit is zorgelijk." Maandag 13 augustus werd een explosief gegooid naar café 't Berghje in Oss en dat blijkt geen incident. Eerder dit jaar kwamen tien vergelijkbare zaken voor in onze provincie. Er werden huizen beschoten in Breda, Roosendaal, Eindhoven en Tilburg. Een explosief ontplofte bij een appartement in Den Bosch en zwaar vuurwerk vernielde een huis in Vught. Een Eindhovens woonwagenkamp werd beschoten en een kogelregen trof een kapperszaak in Breda.