150 miljoen jaar oude botten van Diplodocus komt naar Boxtel

De opgraving in 1993 in Wyoming (Foto: Oertijdmuseum)

BOXTEL - Het Oertijdmuseum in Boxtel heeft de hand weten te leggen op een ruim 20 meter lang skelet van een 150 miljoen jaar oude dinosaurus, een Diplodocus. Na Zwitserland en Denemarken is dit het derde originele Diplodocusskelet dat in Europa te zien zal zijn. Het is de eerste keer dat er zo'n groot en origineel dinosaurus-skelet in een vaste tentoonstelling in Nederland te zien zal zijn.

Het versteende skelet werd in 1993 in Wyoming, USA, opgegraven. Men kwam echter nooit aan het prepareren toe. Via een Zwitsers collega-museum, komt het oeroude skelet nu naar Boxtel. Daar moeten de meeste van de circa 300 botten eerst nog uit het gesteente gepeuterd worden. Bij een skelet van deze grootte kan dat al snel 10.000 manuren duren.

Grote vijand

Paleontologie studenten van nationale en internationale universiteiten gaan wetenschappelijk onderzoek doen aan dit dinosaurusskelet. Zo zal er bijvoorbeeld gekeken worden naar vergroeiingen van botten en aanwijzingen voor bepaalde ziektes. Ook zal onderzocht worden of er in de botten nog bijtsporen van onder andere de vleeseter Allosaurus te zien zijn. Deze Diplodocus is namelijk gevonden op nog geen 100 meter van de plek waar de beroemde Allosaurus, 'Big Al', twee jaar eerder gevonden werd door hetzelfde opgravingsteam.

Het Oertijdmuseum had al een replica en natuurgetrouwe reconstructie van een Diplodocus in hun vaste expositie. Met dit project hoopt het Oertijdmuseum de wetenschap en publiek op het gebied van de aardwetenschappen nog meer te kunnen interesseren. Hiermee komt een lang vervulde wens van het museum in Boxtel uit.

Het skelet zal vanaf 10 oktober te zien zijn in het Oertijdmuseum.