Studentenstop voor populaire studies TU Eindhoven

EINDHOVEN - De Technische Universiteit Eindhoven kan door geldgebrek de groei van het aantal studenten niet meer aan. Daarom wordt een studentenstop aangekondigd. Ook in Delft is dit het geval.

De TU Delft overweegt zelfs opleidingen te sluiten als de overheid niet financieel bijspringt, zegt bestuursvoorzitter Tim van der Hagen in het Financieele Dagblad.

'Niet nog meer mensen'

Hij haalt aan dat 'onder meer ASML, NXP, Philips en Shell de TU vragen om meer ingenieurs' en dat hij hen moet zeggen dat de deur dicht zit. De TU Delft kan volgens Van der Hagen 'niet nog meer mensen in de collegezalen en practicumruimtes proppen'. Welke opleidingen dit zijn, weet Van der Hagen nog niet.

Bouwkunde

De TU Eindhoven gaat het aantal bacheloropleidingen met een maximumaantal studenten volgend collegejaar uitbreiden van vier naar zeven of acht, afhankelijk van de definitieve studentenaantallen, die in oktober bekend worden. Volgens bestuursvoorzitter Jan Mengelers gaat het onder meer om de studies werktuigbouwkunde, bouwkunde en 'waarschijnlijk ook wiskunde'. Als oorzaak wordt in de krant geldgebrek aangehaald. De TU/e zou vijftig miljoen extra nodig hebben.

Mengelers benadrukt dat zijn medewerkers het liefst zo veel mogelijk jonge mensen opleiden. Zeker omdat de vraag van bedrijven twee keer groter is dan wat de technische universiteiten kunnen leveren. Maar om de kwaliteit van het onderwijs en de veiligheid in de laboratoria te bewaken, moeten de universiteiten volgens de bestuursvoorzitter de groei wel afremmen.