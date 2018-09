Henk Krol stelt vragen aan Minister over malafide slotenmakers

EINDHOVEN - Henk Krol, fractievoorzitter van de partij 50 PLUS, heeft naar aanleiding van berichtgeving van onder andere Omroep Brabant, Kamer- en Statenvragen gesteld aan de Minister van Justitie en Veiligheid. Het gaat over de louche slotenmakers die voor veel geld mensen oplichten.

850 euro. Dat was de torenhoge rekening die een van de slachtoffers van oplichting moest betalen. De oudere dame uit Den Bosch had zichzelf buitengesloten in het woonzorgcentrum waar ze woont. De slotenmaker die ze belde, blikte of bloosde niet toen hij haar het exorbitante bedrag liet betalen. En ze is niet de enige, zo blijkt uit de vele reacties die we kregen op het verhaal.

In kaart brengen

Henk Krol komt met zijn partij op voor het belang van de 50-plusser. Een van de vragen is dan ook of het vooral ouderen zijn die de dupe worden van de malafide slotenmakers. Daarnaast wil hij dat de problematiek in kaart wordt gebracht en er naar een oplossing wordt gezocht.

Een oplossing zou volgens Krol het instellen van een maximum tarief kunnen zijn, maar ook het invoeren van een verplicht keurmerk.