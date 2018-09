Guus Meeuwis gaat 'Down Under' en treedt op in Sydney

SYDNEY - Dat Guus Meeuwis niet alleen fans in Brabant heeft, dat wisten we natuurlijk wel. Ook boven de rivieren wordt hard meegezongen met zijn hits. Maar ook aan de andere kant van de wereld heeft hij veel fans! Daarom treedt hij volgend jaar april op in Australië met zijn eenmalige show G'day met een zachte G.

27 april is bij ons natuurlijk Koningsdag, maar Down Under is die dag omgedoopt tot G'day met een zachte G . Hij treedt met zijn voltallige band op in The Big Top in Sydney, zo werd maandagochtend bekend bij Evers Staat Op van Radio 538. En daar zijn de Nederlanders in Australië maar wat blij mee. "We zijn hier heel trots op en kunnen niet wachten tot het zover is. Dat hij tijd vrijmaakt om naar Sydney af te reizen is in één woord geweldig", aldus de organisatie.

Idee op Facebook

Dat ze Guus zo gek hebben gekregen om met Koningsdag ons land te verlaten, komt door een Facebookgroep met Nederlanders in Australië. Daar ontstond het idee dat de Tilburgse zanger ook maar eens bij hun moest komen optreden. En dat gaat nu dus ook echt gebeuren.

"Ik ben zeer vereerd met deze speciale uitnodiging vanuit Australië. Om tijdens Koningsdag met mijn band op te treden aan de andere kant van de wereld in zo’n prachtige stad is natuurlijk heel bijzonder. We gaan er een dijk van een show van maken en zorgen voor een onvergetelijke Koningsdag in Sydney", zegt Guus.