Na Groningen en Limburg verovert Omroep Brabant nu ook... Rotterdam!

ROTTERDAM - De reclamecampagnes van Omroep Brabant, het begint nogal 'een dingetje' te worden. De posters duiken namelijk overal op. Ook ver, heel ver, buiten onze eigen provincie!

Het begon vorig jaar toen er opeens zo'n mooie poster werd gespot in Groningen. 'Het verhaal van de dag begint bij ons', was de boodschap. Het inspireerde RTV Noord tot het stellen van de vraag: 'Luister jij ook altijd naar Omroep Brabant?'. Het antwoord laat zich raden.

LEES OOK: Brabant gaat Groningen veroveren, reclameborden duiken op bij Zuidbroek

Vorige week was het weer raak. Dit keer dook de 'Het fijne van vakantie is...'-poster op in Venlo. Dat is een plaats in Limburg. Dus niet in Brabant!

LEES OOK: Rood-wit geblokt hart van Omroep Brabant duikt op in... Limburg

Hoe de posters precies buiten de provinciegrenzen terechtkomen is een raadsel. Waarschijnlijk heeft het te maken de posterhangers, die per ongeluk wat kokers door elkaar halen. Hoe dan ook is er nu weer een poster opgedoken, dit keer in Rotterdam. De bekende Sint-Laurenskerk is op de achtergrond duidelijk te zien.

Benieuwd waar de volgende Brabantse poster opduikt. We horen het wel, houdoe hè!

(En Tessa bedankt voor het insturen van het filmpje!)