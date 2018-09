Willy en Rene over het voetbalweekend: 'Het Van Bommeltreintje wordt een TGV'

EINDHOVEN - PSV won zaterdagavond in eigen huis met dikke cijfers van Willem II, 6-1. “Het was een fantastische wedstrijd voor het publiek”, volgens Willy en Rene van de Kerkhof.

“Willem II speelde onbevangen en goed voetbal”, vertelt Willy in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio. “Maar PSV was scherper voor de goal. Het was misschien een beetje geflatteerd, maar ene goeie overwinning en we hadden nog wat goed te maken voor de nederlaag van vorig jaar.”

Rene voegt daaraan toe: “Het is natuurlijk jammer voor Willem II. Het is een Brabants ploegje. We zeggen nu al dat het Van Bommeltreintje een TGV wordt. Het dendert maar door.”

NAC

PSV en Willem II speelden dus tegen elkaar. NAC ging op bezoek in Rotterdam bij Feyenoord en moesten de punten daar houden. Het werd 4-2 voor de Rotterdammers. “Het was een leuke wedstrijd om te zien”, vertelt Willy. “Feyenoord had wat mazzel. Maar NAC is op de goeie weg terug. Ik verwacht ze gauw weer aan de bovenkant van het rechterrijtje.”

Komende week zijn er wedstrijden met het Nederlands Elftal, dus dan zijn er in het weekend geen Eredivisiewedstrijden. Over twee weken staat ADO-PSV op het programma. Willy: “ADO is geen makkelijke tegenstander, zeker als ze thuis spelen niet, maar dit PSV in vorm moet daar toch van kunnen winnen.”

Eén punt

Willem II neemt het over twee weken in eigen huis op tegen Excelsior. NAC treft hekkensluiter Fortuna Sittard. Het verschil tussen beiden ploegen is één punt. “Dat lijkt me wel dat NAC dat moet winnen”, vertelt Rene. “Ze moeten er overheen kunnen walsen. Fortuna speelde in het begin goed, maar ze vallen nu wat terug. Dus dat moet NAC kunnen winnen.”