'Ik had er he-le-maal niets van gemerkt', schoten verrassen buurtbewoners in Budel

BUDEL - Bewoners van de Fabrieksstraat in Budel staan ervan te kijken dat een huis in hun straat zondagnacht is beschoten. De politie doet onderzoek. "Mijn hond begon te blaffen, dat is het enige dat me opviel."

De schietpartij vond rond kwart over drie plaats. Niemand raakte gewond. De dader ging er na het schieten vandoor.

Blaffende hond

Bij het huis zouden zeker drie kogelgaten te zien zijn. In het huis zouden een oudere man en vrouw wonen. Een deel van de straat werd vanwege onderzoek afgezet. Forensisch rechercheurs deden tot kwart voor negen onderzoek.

Een buurman was de schietpartij 's nachts ontgaan. "Ik werd om zeven uur wakker en zag toen pas dat er politielint gespannen was om dat huis", vertelt hij. "Ik had niets van de schoten gemerkt."

Een andere buurtbewoner hoorde de hond een blaffen. "Maar dat is het enige."