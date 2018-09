Actie jeugdzorg: 'Het is code rood, er moet 750 miljoen bij'

DEN HAAG - Ruim 2500 jeugdzorgwerkers gaan vanmiddag om 13.00 uur de straat op in Den Haag om actie te voeren. Ze willen meer geld om de groeiende wachtlijsten weg te werken. Dat gaat om een bedrag van 750 miljoen euro. Volgens vakbond FNV is het uitzonderlijk dat zoveel jeugdhulpverleners in actie komen. Gezinsvoogd en jeugdreclasseerder Judith van Boxtel van de William Schikker Groep in Breda is een van de actievoerders. "Wij kunnen de juiste zorg niet leveren en dat frustreert ons."

Het grootste probleem is volgens Judith de hoge werkdruk voor medewerkers van de jeugdzorg. "Wachtlijsten groeien waardoor kinderen ontzettend lang moeten wachten op de juiste zorg. Door de drukte kunnen wij niet de juiste zorg garanderen en uiteindelijk loop je dan helemaal vast."

Judith werkt met kinderen met een licht verstandelijke beperking. Niet de makkelijkste doelgroep. "Eigenlijk valt deze groep tussen wal en schip. Veel instellingen moeten verantwoording afleggen. Ze willen hun cliënten wel helpen, maar als een cliënt zelf geen motivatie heeft, kunnen ze niets doen. Dan sta je eigenlijk op straat met zo iemand en dan krijg je hele schrijnende gevallen. Dat zorg ook voor veel stress in de gezinnen zelf."

Jeugdwet

Sinds 2015 valt jeugdzorg niet meer onder het Rijk maar onder de gemeenten. Die overgang is volgens Judith veel te snel gegaan. "Sociale wijkteam waar mensen met hun hulpvraag naartoe kunnen, waren onvoldoende bekwaam om te luisteren naar de echte hulpvraag. Het ging te snel met te veel regels. Uiteindelijk zitten we meer achter de computer dan dat we met onze cliënten bezig zijn terwijl het tegenovergestelde het doel was."

Erkenning en geld

Het belangrijkste wat Judith vandaag in Den Haag wil bereiken is erkenning krijgen voor het probleem. Daarmee hopen de jeugdzorgwerkers geld los te krijgen. "Met meer geld erbij kunnen we meer mensen aannemen om betere zorg te leveren en de wachtlijsten te verkorten. Het lijkt nu een korte termijn probleem maar als we kinderen nu niet goed helpen, wordt het probleem in de toekomst alleen maar groter."