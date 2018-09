Michael van Gerwen wint weer een titel: 'Zeventien toernooizeges in een jaar is niet slecht'

HILDESHEIM - Michael van Gerwen heeft er weer een titel bij. Na een mindere periode kwam er wat kritiek, maar het antwoord van de topdarter uit Vlijmen was duidelijk. Tot de finale verloor hij slechts één leg bij de German Darts Championship. Mighty Mike kan weinig met de kritiek die hij kreeg. "Zeventien titels is niet slecht."

Er waren wat negatieve geluiden na de World Matchplay, waar Van Gerwen in de eerste ronde werd uitgeschakeld door Jeffrey de Zwaan. Bovendien won hij in zowel juli als augustus 'slechts' één toernooi. In september staat de teller nu ook op één. Van Gerwen heeft zich ook niet druk gemaakt over een mindere periode. "Als je je daar zorgen over maakt, kun je beter stoppen. De Matchplay is natuurlijk een groot toernooi, daar moet zoiets niet gebeuren. Maar er komen nog veel toernooien, daar kijk ik naar uit."

Van Gerwen gooit komend weekend in Maastricht. Na ruim een week vakantie gaat hij dan 'non-stopt door tot het eind van het jaar'. "Ik hou van wat ik doe, toernooien spelen en winnen. Ik wil deze goede vorm voortzetten. Mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar zeventien titels is niet slecht."

Soepele weg naar finale

In Hildesheim ging Van Gerwen met groot gemak door naar de finale. Tot de eindstrijd verloor Mighty Mike slechts één leg. Alleen Dave Chisnall wist een leg te pakken tegen de nummer één van de wereld. Van Gerwen begon met een 6-0 overwinning op Cristo Reyes, in de derde ronde werd Martin Schindler met dezelfde cijfers naar huis gestuurd. In de kwartfinale pakte Chisnall die ene leg (6-1). In de halve finale had Van Gerwen geen enkele moeite met Joe Cullen: 7-0.

Zeventiende titel

In de finale ging het qua cijfers wat moeizamer, al kwam Van Gerwen nooit echt in de problemen. Al snel stond MvG op een 3-0 voorsprong. Via een 154-finish kwam hij op 5-1. Wilson pakte af en toe een leg, maar bij een 3-7 stand was de wedstrijd eigenlijk al beslist. Nadat Wilson nog heel dichtbij wist te komen maakte Van Gerwen het bij 7-6 af en won hij zijn zeventiende titel van 2018.

LEES OOK: Michael van Gerwen nog altijd op koers om record 'meeste toernooizeges in een jaar' te verbreken