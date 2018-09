Drugsdumpingen Brabantse Wal harder aangepakt door samenwerking boa's

BERGEN OP ZOOM - Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht gaan voortaan ook toezicht houden in de natuurgebieden op de Brabantse Wal. Daarvoor werken ze samen met boa's en boswachters van Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en SSIB. Aanleiding voor de intensieve samenwerking zijn onder meer de vele drugsdumpingen en overlast in het buitengebied.

Vanaf deze week gaan de gemeentelijke en 'groene' toezichthouders surveilleren in de natuurgebieden van de drie Brabantse Wal gemeenten. Hierdoor is er meer capaciteit om overtreders op heterdaad te betrappen. Uiteindelijk moeten bewoners en recreanten zich veiliger gaan voelen.

'Warm hart'

Burgemeester Petter is enthousiast over de samenwerking: "Ik draag onze natuur een warm hart toe. Daarom maak ik me hard voor toezicht en handhaving in de natuur en dus bescherming van natuurwaarden. Ik ben dan ook blij met de intensivering van de samenwerking tussen de natuurorganisaties en de gemeentelijke boa-pool.”

LEES OOK: Wie is er verantwoordelijk voor gedumpt drugsafval? De gebruiker!

De dumpingen op de Brabantse Wal gebeuren regelmatig. Bijna iedere week treffen de boswachters een enorme puinhoop aan in de natuur. Naast dat het slecht is voor het milieu, kost het veel tijd en geld om de boel op te ruimen.