Minder files naar de Efteling door aanpassing belangrijkste toegangsweg in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Bezoekers van de Efteling stonden deze zomer in Kaatsheuvel minder in de file dan in voorgaande jaren. Dat komt volgens de gemeente Loon op Zand door aanpassingen van de Europalaan, de belangrijkste toegangsweg naar het attractiepark.

Vlak voor de zomervakantie is de Europalaan aangepast. Er zijn nu drie rijstroken naar de ingang van de Efteling en er is een afrit voor verkeer uit de richting Dongen. Verder is de rijbaan verbreed.

Twee avondshows

Ook paste de Efteling haar parkeerbeleid aan, om te voorkomen dat alle bezoekers gelijktijdig het park verlaten. Zo zijn er nu twee avondshows in plaats van één en zijn er aangepaste sluitingstijden. En het pretpark stimuleert bezoekers om met de fiets of het openbaar vervoer te komen.

In oktober 2018 start op de Europalaan de verdere aanleg van het wisselstrokensysteem met matrixborden. Als de werkzaamheden in december klaar zijn wordt - afhankelijk van de verkeersdrukte - in de ochtend en avond gewisseld van rijrichting. Zo zijn er ’s morgens drie rijstroken van de autoweg N261 naar de Efteling beschikbaar en aan het einde van de dag drie naar de N261.

Fietstunnel

In het voorjaarvan 2019 wordt begonnen met de aanleg van de fietstunnel onder de Europalaan. Deze is onderdeel van de snelfietsroute F261 tussen Tilburg en Waalwijk. Als de tunnel in juli 2019 klaar is dan hoeft autoverkeer niet meer te wachten op overstekende fietsers en voetgangers op de Horst. De Europalaan kan dan ongeveer twee keer zo veel auto’s aan dan voorheen.