Auto niet meer welkom in Eindhovense binnenstad: 'Ombouw Vestdijk nu echt begonnen'

EINDHOVEN - Met de auto dwars door de Eindhovense binnenstad rijden is er vanaf maandag niet meer bij. De Vestdijk, de doorgaande weg door het centrum, is nu definitief afgesloten voor autoverkeer. Alleen fietsers en voetgangers zijn er voorlopig nog welkom.

De afsluiting van de Vestdijk voor autoverkeer is onderdeel van het streven van de gemeente om de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren. Uit metingen is gebleken dat die erg slecht is. Vorig jaar kwam er al een 'proefopstelling' om de auto uit de binnenstad te weren. Daar was toen veel kritiek op. Auto's reden om de barricades heen en veel mensen die niet bekend zijn in de stad raakten de weg kwijt.









Geen verkeerschaos

Wethouder Monique List (VVD) van mobiliteit gaf maandagmorgen het startsein voor de werkzaamheden die anderhalf jaar gaan duren. "Wij doen er alles aan om de stad goed bereikbaar te houden, want de Eindhovense binnenstad is van groot economisch belang als winkelstad". Vlakbij hotel van der Valk komt een nieuwe Park en Ride met voorlopig 200 gratis parkeerplaatsen. Ook moderne middelen als Google Maps worden ingezet om te voorkomen dat het een verkeerschaos wordt.

De werkzaamheden gebeuren in zes fases. Uiteindelijk moet de Vestdijk een aantrekkelijke stadsboulevard worden. Met meer groen, terrasjes en ruimte voor wandelaars en fietsers. De auto kan er dan ook weer door, maar is niet meer de hoofdgast op de Vestdijk.