Bakkenist Ben van den Bogaart voor de vierde keer wereldkampioen zijspancross: 'Alles zat mee'

BLADEL - Het wereldkampioenschap zijspancross eindigde zondag met de laatste Grand Prix. In Frankrijk kwam het duo Marvin Vanluchene en Ben van den Bogaart als tweede over de finish. Maar daar ging het al niet meer om, de wereldtitel was al een feit. Voor de uit Bladel afkomstige Van den Bogaart is het zijn vierde wereldtitel.

"We hebben een heel mooi seizoen achter de rug, alles zat mee. Ik ben er heel blij mee", zei Van den Bogaart in het Omroep Brabant-programma Sportlunch.



Jonge Vanluchene

Van den Bogaart is bakkenist bij Vanluchene. De 22-jarige Belg is de jongste wereldkampioen ooit in de zijspancross. "Het is een ambitieuze jongen. Een man van de toekomst. Ik ben blij dat hij dit jaar samen met mij zijn doorbraak heeft. Ik hoop dat er nog een aantal titels mogen volgen."

"Marvin had nog iemand nodig die wist hoe alles eraan toegaat. Omdat ik dit seizoen vrij kwam, hebben we een perfect duo gevormd. Hij is iemand met ambitie. Een jongen die echt wil, maar die nog een beetje gestuurd moet worden."







Vier wereldtitels

Voor Van den Bogaart is het zijn vierde wereldtitel als bakkenist. "Met drie verschillende rijders. Ik blijk een meerwaarde te zijn voor het team." Als de nu in België wonende zijspancrosser in de toekomst nog een wereldtitel weet te winnen, evenaart hij Artis Rasmanis. De Let heeft het record van vijf wereldtitels als bakkenist.

Na twee wereldtitels met Ben Adriaenssen en één met Jan Hendrickx, volgde nu de eindzege met Vanluchene. Mogelijk sleept hij met de jonge Belg nog meer titels in de wacht. "Het is niet dat ik elk jaar met iemand anders wil rijden. De vorige keren stopten de rijders met hun carrière. Voor nu: never change a winning team, dus we gaan gewoon door."