Bedrijf Oss schakelt opa's en oma's in bij zoektocht naar personeel: 'Zij zijn heel lief'

OSS - Spierings Mobile Cranes in Oss schakelt opa's en oma's in bij de zoektocht naar nieuw personeel. In een paginagrote advertentie in de krant worden grootouders aangeschreven. "Dan kunt u deze krant subtiel onder de koektrommel leggen..."

Commercieel directeur Koos Spierings heeft de kleinkinderen van de aangeschreven opa's en oma's namelijk 'een droombaan' te bieden, als revisie- of servicemonteur. "Iedere dag sleutelen aan mobiele hijskranen met bestemmingen over de hele wereld!"

Attenderen

“Ik kreeg deze ingeving ’s avonds laat, toen ik bijna sliep", vertelt Spierings. "Ik vroeg me af hoe we mensen moesten aanspreken om hier op de service- en revisieafdeling te komen werken. In een keer schoot dit me te binnen. Toen heb ik mezelf meteen een mailtje gestuurd, want ik had de tekst ook meteen in mijn hoofd zitten. Vervolgens zijn we dit gaan uitwerken.”

Het idee om grootouders aan te schrijven, is gebaseerd op zijn eigen vader en moeder. "Zij zijn inmiddels ook opa en oma. Zij attenderen mij vaak op dingen die in de krant staan. Omdat ze weten dat ik de krant zelf niet meer lees. Daarom dacht ik: die opa’s en oma’s moet ik inschakelen, die moeten mij helpen. Tenslotte zijn grootouders altijd heel lief.”

Leuke draai

Met zo'n lastige zoektocht naar personeel kampen heel veel technische bedrijven tegenwoordig. ”Het is echt lastig", knikt Spierings. "Maar ik ben niet een persoon die daarover klaagt. Ik dacht: laten we hier een leuke draai aan geven."

En de advertentie heeft effect. Heel snel kwamen de eerste cv's al binnen. "We hebben daarnaast ontzettend veel positieve reacties binnengekregen. Het doel – om aandacht te krijgen – is sowieso bereikt. De naam Spierings hebben we op de kaart gezet bij veel mensen.”

Hart ophalen

Spierings Mobile Cranes heeft de komende maanden zo'n vijftien mensen nodig op onze service- en revisieafdeling. “Ik denk dat mensen hier zeker voor te porren zijn", vertelt de commercieel directeur van het Osse bedrijf. "Iedere monteur vindt het namelijk leuk om aan onze kranen te sleutelen. Want alle soorten techniek zitten in deze machines: mechanisch, elektronisch, hydraulisch, motorisch... Een truckmonteur die is uitgekeken op het sleutelen aan alleen trucks kan bij ons zijn hart ophalen. Hier heb je ook een truck – die kennis kun je dus hier gebruiken – maar hier zit nog een hele kraan boven. De kennis van deze techniek kunnen ze hier opdoen. Hiermee hebben we al een aantal mensen succesvol kunnen binnenhalen.”

Een voorkeur qua leeftijdsgroep heeft Spierings niet. "Het is wel fijn als geïnteresseerden een technische vooropleiding hebben en wat ervaring. Maar ook naar schoolverlaters of stagiairs zijn we hard op zoek.”