Verkeersles met een virtual reality-bril en app: in Tilburg gaan ze het doen

TILBURG - Kinderen op Tilburgse basisscholen krijgen een virtual reality (VR) bril op hun neus om verkeerssituaties te oefenen. Uit een eerste proef van zes weken blijkt VR een succesvol middel om scholieren bewuster te maken in het verkeer en daarom komt de onderwijsmethode binnenkort op alle Tilburgse basisscholen.

446 leerlingen van drie Tilburgse basisscholen mochten al eerder kennismaken met de nieuwe VR-lessen. Met een speciale app oefenden zij tal van nagebootste verkeerssituaties.

Volgens de onderzoekers die betrokken waren bij de proef, is de VR-onderwijsmethode behoorlijk succesvol. Na zes weken trainen gedroegen de scholieren zich een stuk verkeersveiliger. De resultaten waren zó goed dat de gemeente heeft besloten om de methode op alle Tilburgse basisscholen uit te rollen.

360 graden-foto's

Bij een eerste test voerde slechts 16 procent van de scholieren de verkeerssituaties goed uit. Vervolgens kregen zij allemaal twintig minuten per week virtual reality-verkeersles. Na zes weken trainen was het percentage van correct uitgevoerde taken gestegen naar 49 procent van de leerlingen.

De onderwijsmethode hangt samen met de WegWijs-app, gemaakt door een Tilburgse verzekeraar. In de app krijgen de leerlingen 360 graden-foto's van Tilburg te zien met tal van verkeerssituaties.

Ook veilig op straat?

De virtual reality-verkeerslessen begonnen dus als proef, maar worden binnenkort op alle Tilburgse scholen uitgerold. Het is niet precies bekend wanneer de basisscholen met de onderwijsmethode aan de slag gaan.

Volgens de onderzoekers van de VR-methode is het wel nog de vraag of de kinderen die zich in de virtuele wereld veilig gedragen dat ook op straat gaan doen.