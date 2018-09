Zeer zware mishandeling op Stratumseind, man (18) aangehouden: andere verdachten letterlijk in beeld

EINDHOVEN - Een man van 18 uit Eindhoven is maandagochtend aangehouden voor de zeer ernstige mishandeling van twee mannen op het Stratumseind in zijn woonplaats. De politie geeft aan andere verdachten van de mishandeling, die op 14 juli plaatsvond, letterlijk in beeld te hebben. Om het ‘publiekelijk tonen’ van deze camerabeelden te voorkomen, roept de politie de anderen op zich te melden.

In de vroege ochtend van zaterdag 14 juli, rond vijf uur, werden twee mannen van 28 en 30 jaar uit Eindhoven volgens de politie ‘ogenschijnlijk zonder enige reden’ zwaar mishandeld op het Stratumseind. Ze verloren daarbij allebei even het bewustzijn. In het ziekenhuis werden bij beide slachtoffers meerdere breuken geconstateerd, onder andere in het gezicht en aan de elleboog.

Diezelfde nacht werden al twee verdachten opgepakt, maar een van hen bleek er niets mee te maken te hebben. De andere is gehoord en heeft een verklaring afgelegd. Hij is vrij maar nog wel verdachte in deze zaak.

Heftige beelden

De recherche startte na het zien van de heftige beelden van de mishandeling een uitgebreid onderzoek naar de andere daders. Te zien is dat zeker vijf mannen, waaronder de eerder aangehouden verdachte, inslaan en -schoppen op het tweetal.

Foto’s van de verdachten zijn onder Eindhovense politiemensen verspreid. Dat heeft in elk geval geleid tot de aanhouding van de man van 18 uit Eindhoven maandagochtend.

Ook getuigen op beeld

Volgens de politie staan niet alleen de verdachten duidelijk op beeld, maar ook enkele getuigen. Onder wie twee vrouwen die alles gezien zouden hebben. De politie zou graag met hen in contact komen omdat zij wellicht de slachtoffers of de verdachten kennen en meer weten over wat er is gebeurd.