Ernstig ongeluk op N279, weg bij Veghel in beide richtingen dicht

De bestuurder van het bestelbusje is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Danny van Schijndel)

VEGHEL - De N279 is maandagmiddag bij Veghel in beide richtingen dicht na een ernstig ongeluk. Een bestelbusje botste in Keldonk op de kruising met de Morgenstraat met een vrachtwagen.

Het gebeurde rond kwart voor één. Ambulances en een traumahelikopter kwamen hulp verlenen aan een slachtoffer. Deze is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politiehelikopter vloog boven het ongeluk om luchtfoto's te maken en landde daarna ook even om de foto's te overhandigen aan de agenten op locatie.