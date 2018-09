Uitvaart PSV-fan Daniël van Bokhoven vindt plaats in het Philips Stadion

EINDHOVEN - De uitvaart van de onlangs overleden PSV-fan Daniel van Bokhoven wordt gehouden in het Philips Stadion. De student uit Eindhoven overleed vorige week aan de gevolgen van de meningokokkenziekte.

De 20-jarige journalistiekstudent werd ernstig ziek tijdens het introductiekamp van zijn opleiding aan de Fontys. Hij was mee als begeleider op dat kamp.

Van Bokhoven was een liefhebber van PSV: hij had een vaste plek in het stadion en wilde in zijn loopbaan verslag gaan doen van de club. Als eerbetoon klapten de fans van PSV en Willem II tijdens de wedstrijd afgelopen zaterdag.

Vrienden en familie van Van Bokhoven die naar de uitvaart komen wordt verzocht een rode of een witte bloem mee te nemen, dé kleuren van de favoriete club van de overleden student; PSV.

Vrijdag stonden mede-studenten op de School voor Journalistiek in Tilburg al stil bij zijn dood.