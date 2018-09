Ruim tien tuinen Brandebeemd Breda omgespit vanwege asbest

Mannen in rode pakken verwijderen asbest in tuinen Brandebeemd

BREDA - In de Brandebeemd in Breda is er maandag gestart met het verwijderen van asbest. Afgelopen vrijdag was er brand in een garagebox en daardoor liggen er nu asbestdeeltjes in de woonwijk.

Ruim tien tuinen, een speeltuintje en omliggende brandgangen worden grondig aangepakt. De werkzaamheden kunnen nog heel de week gaan duren. Tot die tijd is de omgeving afgezet en mogen bewoners van ruim tien huizen hun tuin niet in.

De tuinen van de bewoners zullen stevig omgespit worden. Melvin Danen van Strukton Milieutechniek legt uit: 'De bodembegroeiing moet weg, maar ook bepaalde plantensoorten zullen verwijderd worden omdat we die niet goed kunnen schoonmaken. Ook tuinkussens kun je niet goed schoonmaken en zullen dus opgeruimd worden.'

Afgelopen vrijdag ontstond er brand in een garagebox. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk, maar de brandweer denkt niet dat hij is aangestoken.

