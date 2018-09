Omwonenden Efteling opgeroepen om te demonstreren tegen uitbreidingsplannen pretpark

KAATSHEUVEL - In Kaatsheuvel is huis aan huis een pamflet verspreid waarin inwoners worden opgeroepen om donderdagavond te komen demonstreren tegen de uitbreidingsplannen van de Efteling. De flyer is afkomstig van de Stichting Behoud Natuur en Leefomgeving Kaatsheuvel, die vindt dat het attractiepark te veel ruimte krijgt om uit te breiden.

Dondergavond is er in het Klavier in Kaatsheuvel een 'opiniërende vergadering' van de gemeenteraad van Loon op Zand over het aangepaste bestemmingsplan dat de uitbreiding van de Efteling mogelijk moet maken.

Ongenoegen

De stichting hoopt dat er veel mensen komen, zo staat te lezen in de flyer: "Wij willen u vragen om massaal aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. Op deze manier kunt u alleen al door uw aanwezigheid uw ongenoegen kenbaar maken over de voorgenomen plannen die onze leefomgeving zullen veranderen".

In het voorjaar schakelden bezorgde omwonenden een advocaat in om hun zienswijze op de voorgestelde bestemmingsplanwijziging bij de gemeente Loon op Zand in te dienen. Ook volgden er gesprekken met verantwoordelijk wethouder Gerard Bruijniks, maar daarmee werden niet alle bezwaren van de Stichting Behoud Natuur en Leefomgeving Kaatsheuvel weggenomen.

Verkeersdruk

Eén van de punten waar de stichting en de gemeente het niet over eens worden is de verhoogde verkeersdruk. Voorzitter Arie Vogel: "Er komt een enorme toename van verkeer naar de Efteling, waarvan ook de weggebruikers in Kaatheuvel zelf last hebben. Al dat extra verkeer produceert ook flink meer fijnstof, terwijl de toegestane normen de komende jaren niet voor niets alleen maar strenger worden. En dan heb ik het nog niet eens over de stijgende geluidsoverlast".