Nog één keer genieten van het Bloemencorso, dinsdag worden de praalwagens gesloopt

ZUNDERT - Nog even en dan worden de praalwagens van het Bloemencorso in Zundert alweer met de grond gelijk gemaakt. Liefhebbers krijgen maandag nog één keer de kans om van de creaties te genieten.

De deelnemers van het Bloemencorso gingen al vroeg hun bed uit om zich weer in de kostuums te laten hijsen. En ondanks het grote feest afgelopen nacht, voelen ze daar bij het winnende buurtschap 't Stuk weinig van. "We leven op dit moment op adrenaline. De euforie draagt ons. Dit is gewoon geweldig", vertelt Johan Raats die de winnende wagen mede ontwierp.

Alle buurtschappen laten maandag tot in de late avonduren hun kunsten zien. Om de beurt gaan de wagens bewegen en voeren de groepen hun dansjes en acts uit.

Kilometers afgereisd

De 51-jarige Virgie Gumueta uit de Filipijnen is op vakantie in Amsterdam. Maar de helft van de tijd in Nederland spendeert ze in Zundert. De rit van honderd kilometer van de hoofdstad naar het zuiden heeft ze daar graag voor over. "Het is geweldig om dit mee te maken. De bloemen zijn echt prachtig!"



De wagens worden dinsdagochtend afgebroken.

Bekijk hier ons fotoalbum van het Bloemencorso Zundert 2018