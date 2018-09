Franse taxichauffeur die illegalen naar Liessel smokkelde gaat drie maanden de cel in

LIESSEL - Een 45-jarige taxichauffeur uit Frankrijk is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld voor mensensmokkel. Hij bracht drie illegale vreemdelingen naar een bos bij Liessel. De Fransman is veroordeeld tot 278 dagen celstraf, waarvan 180 dagen voorwaardelijk.

De taxichauffeur smokkelde in mei drie vreemdelingen met zijn taxibusje naar een bos bij Liessel. Hij kreeg een vergoeding van 1200 euro voor de rit.

In het bos trof de politie, behalve het drietal, meer illegalen aan. Maar de rechtbank acht het niet bewezen dat de taxichauffeur ze allemaal heeft vervoerd. Daarom wordt hij vrijgesproken van het vervoeren van andere illegalen.

Het geld dat de Fransman verdiende over de rug van de gesmokkelde mensen is in beslag genomen.