Bredase supporters gaan de singel in: 'Avondje NAC op het water'

BREDA - Aanhangers van voetbalclub NAC organiseren op 16 september een historische boottocht over het water in de binnenstad van Breda. Aan het nieuwe evenement 'Wij gaan de singel in', georganiseerd door de stichtingen B-Side en Breda Loco's, nemen zo'n tweehonderd NAC-supporters deel. "We proberen de sfeer van het stadion te brengen op het water."

Bij iedereen die met enige regelmaat de thuiswedstrijden van NAC heeft bezocht, gaat meteen een bel rinkelen als hij de slogan van het nieuwe NAC-evenement hoort. 'Wij gaan de singel in' refereert aan een yell die de aanhang van NAC al jarenlang hanteert richting de scheidsrechter. Het is de Bredase versie van de supporterskraker 'Hij is een hondenlul'.

"Op de B-Side hoor je al ruim twintig jaar de kreet 'Hij gaat de singel in', zegt Bernard Bluekens van de B-Side Rats. "Dat wordt gezongen als de scheidsrechter tegen NAC fluit. Aan de hand daarvan is het plan dan ook ontstaan, nu gaan wij de singel in. Je mag het een historische boottocht noemen."

Spelelement

"Er zit ook een spelelement in", vervolgt Bluekens. "Aan de kant langs de route staan vijf oud-NAC'ers van verschillende leeftijden die allemaal iets doen. Die moeten gespot worden. De mensen die ze allemaal herkennen, krijgen een leuk prijsje.

'Veel ervaring met gezellige mensen'

Bram Bul van Bootje Varen Breda gaat de logistieke operatie uitvoeren. "Het is een hele klus", zo vertelt hij. "We zetten al onze sloepen in met daarop een ervaren schipper en wat extra mensen."

"Tweehonderd personen is een hele uitdaging en dan ook nog met voetbalsupporters. Maar we hebben gelukkig veel ervaring met gezellige mensen en vrijgezellenclubs", aldus Bul.

Avondje NAC op hete water

Het zal dan ook een groot feest worden op het water in de Bredase binnenstad. De organisatie wil er nog niet al teveel over loslaten.

"Hoogtepunt is de Beatrixstraat waar vroeger in het oude stadion veel mooie Avondjes NAC zijn geweest", zegt Bernard Bluekens. "We proberen eigenlijk de sfeer van het stadion terug te brengen op het water. Iedereen die wel eens een Avondje NAC heeft meegemaakt, weet wat daar bij komt kijken.

Wie gaat de singel in?

Natuurlijk kan hij al wel verklappen dat evenement de naam eer aan gaat doen."Er gaat uiteraard ook iemand de singel. Wie dat is, zullen we zien." Alle plaatsen in de boten zijn overigens al vergeven.