Jongen kreeg klap met stalen pijp en brak z'n kaak, politie doet onderzoek naar zware mishandeling

ALMKERK - De politie doet onderzoek naar een zware mishandeling in Almkerk. Na de Zomerparkfeesten werd een 22-jarige jongen in zijn gezicht geslagen met een ijzeren pijp. Het slachtoffer brak daarbij zijn kaak.

In de nacht van vrijdag 18 augustus op zaterdag 19 augustus liep de jongen met z'n vriendin in de Rivierenland in Almkerk. Het stel kwam terug van de Zomerparkfeesten en had de fiets daar in de straat neergezet.

Bij aankomst bleken de fietsen allemaal te zijn omgegooid. Het 22-jarige slachtoffer trok zijn eigen rijwiel onder de stapel fietsen vandaan. Dat schoot in het verkeerde keelgat van een groepje jongens, die op dat moment voorbij liepen.

Klap met ijzeren staaf

Een van de jongens beschuldigde het slachtoffer van diefstal. De jongen liet daarop zijn fietssleutel aan de gewelddadige groep zien, maar dat mocht niet meer baten. De groep werd agressief richting het stel en zochten de confrontatie op.

Er ontstond een vechtpartij tussen de groep en het slachtoffer. Opeens werd de 22-jarige jongen van achteren geslagen, vermoedelijk met een ijzeren staaf. Het slachtoffer hoorde een luide knak in zijn kaak. Hij werd direct naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde jongen werd geopereerd.

Politie zoekt getuigen

Naar aanleiding van deze zware mishandeling is de politie een onderzoek gestart. De recherche roept iedereen om zich te melden als ze iets hebben gezien.

Iedereen die in de nacht van 18 op 19 augustus jongens heeft zien wegvluchten of iets van de mishandeling heeft meegekregen, kan zich melden.