Ronald Koeman roept Steven Bergwijn niet op vanwege Jong Oranje: 'Anders wel gedaan'

EINDHOVEN - Steven Bergwijn had bij de selectie van het Nederlands elftal gezeten als Jong Oranje geen belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd op de agenda had staan. Bondscoach Ronald Koeman had hem namelijk geselecteerd als Jong Oranje geen belangrijk duel had gehad.

"Het is logisch dat men de wenkbrauwen fronst. Dat had ik ook gedaan als ik niet wist waarom, maar ik weet waarom", gaf Koeman aan tijdens een persconferentie in aanloop naar de wedstrijden tegen Peru en Frankrijk.

"Ik heb hem gebeld en ik heb Mark van Bommel ook gebeld", vervolgt Koeman de uitleg. "Hij is er niet bij vanwege het feit dat Jong Oranje een hele belangrijke wedstrijd tegen Engeland speelt. Als dat niet was had ik hem geselecteerd."

'Helaas voor Bergwijn'

"Jong Oranje vecht voor de laatste kans om een EK te spelen. Ik heb een keuze gemaakt tussen hem en Justin Kluivert. In het plaatje past Bergwijn beter, helaas voor hem. Het doet niets af aan de ontwikkeling die de speler doormaakt."

Jong Oranje moet eerste worden of bij de vier beste nummers twee van de kwalificatiereeks zitten. Als dat niet lukt, speelt de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi geen EK. De volgende kans is dan in 2021.

Tegenvaller

Steven Bergwijn gaf zaterdag na de gewonnen wedstrijd tegen Willem II toe dat het wel een tegenvaller was dat Koeman hem niet had geselecteerd. "Eerlijk gezegd viel het tegen. Maar het is de keuze van de bondscoach, die moeten we respecteren. Voor mij is het zaak om zo door te gaan."