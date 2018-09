Jack J. loopt in Spanje tegen de lamp, drugshandelaar was volgens justitie doelwit van Klaas Otto

BREDA - In Spanje is de voortvluchtige Jack J. (49) uit Halsteren opgepakt. J. is veroordeeld voor onder meer drugshandel en witwassen. Zijn naam komt ook voor in het dossier rond Klaas Otto.

Jack J. had een autoverhuurbedrijf. Hij kwam in maart 2008 in beeld bij de politie. Hij zou betrokken zijn geweest bij de levering van 113 kilo amfetamine vanuit Bergen op Zoom. De kostbare lading werd in beslag genomen in Ede.

Brandstichting en handgranaat

In het voorjaar van 2012 staken twee mannen 's nachts in Jack J. zijn huis in Halsteren in brand. Kort daarna ontplofte een handgranaat onder de wagen van J. zijn schoonouders. Het OM vertelde vorige week tijdens het proces tegen Klaas Otto dat het Otto was die opdracht gaf voor die aanslagen. Aanleiding zou een schuld zijn geweest. Otto ontkent iedere betrokkenheid. De rechtbank doet op 25 oktober uitspraak hierover.

Na de gebeurtenissen met de brand en de granaat in 2012 zou Jack J. naar het buitenland zijn verhuisd.

Spanje

Jack J. werd door de rechter in Breda tot ruim 5 jaar cel veroordeeld. Het gerechtshof in Den Bosch maakte daar vorig jaar 5 jaar van, voor drugshandel, lidmaatschap van een criminele organisatie en witwassen.

Er was een Europees arrestatiebevel voor hem uitgevaardigd. Vorige week leidde dat tot zijn arrestatie in de buurt van Valencia. Naar verwachting wordt hij uitgeleverd aan Nederland en zal zijn straf hier verder uitzitten.

Volgens zijn advocaat heeft hij een deel van de straf al in voorarrest uitgezeten.