Vertraging op A58 door ongeluk

BEST - Op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg stond maandagmiddag een lange file door een ongeluk. De weg is sinds kwart over vijf weer vrij, maar automobilisten moeten nog rekening houden met vertraging.

Tussen Best en Moergestel stond zeker negen kilometer stilstaand verkeer. Verkeer in de richting van Tilburg en Breda kon het beste via de A2 richting Den Bosch omrijden.