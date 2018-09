Auto ramt brillenzaak in Oisterwijk, dieven gaan er met dure brillen vandoor

De schade in de winkel is enorm na de ramkraak. (Foto: Ruud Panis Brillen)

OISTERWIJK - In Oisterwijk is in de nacht van zondag op maandag een ramkraak gepleegd op een brillenzaak. De dieven reden met een auto het pand binnen en stalen vervolgens tal van dure brillen.

Zo rond twee uur 's nachts reed de auto door de pui van Ruud Panis Brillen aan de Lind in Oisterwijk. Niet alleen het raam en het rasterhekwerk raakten daardoor flink beschadigd, maar ook in de winkel zelf ontstond veel schade.

Eenmaal in de winkel stalen de dieven tal van dure brillen en zonnebrillen. Op beelden van beveiligingscamera's is te zien dat de brillenboeven allemaal een bivakmuts over hun hoofd hadden getrokken.

Brillendieven vluchten te voet

Na tal van brillen te hebben meegenomen, gingen de ramkrakers er te voet vandoor. De auto bleef achter in de winkel en bleek eerder te zijn gestolen in Tilburg.

De politie doet onderzoek naar de ramkraak op de brillenzaak. De eigenaar van Ruud Panis Brillen hoopt dinsdag de winkel weer te kunnen openen.