Mark van Bommel zwaaide maar liefst zestien PSV-internationals uit

EINDHOVEN - Na de eerste vier speelrondes in de eredivisie en voor PSV twee Europese wedstrijden is er nu een korte interlandbreak. Een weekend geen wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland. Dat is maar goed ook, want de drie Brabantse clubs missen de nodige spelers. Vooral PSV heeft weinig spelers over op het trainingsveld, zestien man is weg voor interlands.

Met Jeroen Zoet en Luuk de Jong zijn er twee spelers opgenomen in de selectie van Ronald Koeman. De keuzeheer had Steven Bergwijn ook wel willen selecteren, maar omdat Jong Oranje belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden speelt mag de buitenspeler zich melden bij Erwin van de Looi, de bondscoach van Jong Oranje.

Naast Bergwijn zitten ook Denzel Dumfries, Donyell Malen, Pablo Rosario en Bart Ramselaar in de selectie van de voormalig Willem II-trainer voor de duels met Jong Schotland en Jong Engeland. Ook NAC-aanvaller Gervano Kastaneer is geselecteerd voor Jong Oranje. PSV’ers Armando Obispo en Cody Gakpo voegen zich bij Oranje onder 20.

Tekst gaat verder onder de Instagram-post Denzel Dumfries.

Mexico, Uruguay en Brazilië

Érick Gutiérrez was nog maar net in Eindhoven, nu is hij alweer met het vliegtuig vertrokken. Samen met zijn vriend Hirving Lozano speelt hij met Mexico tegen Amerika en Uruguay. In de interland op vrijdag wacht een confrontatie met een ploeggenoot, Gaston Pereiro is opgeroepen voor het nationale elftal van zijn land. In de andere interland staan ze mogelijk tegenover NAC-verdediger Erik Palmer-Brown, die is opgeroepen voor Team USA.

Mauro Junior is opgeroepen voor een jeugdselectie van Brazilië. De middenvelder gaat met de nationale ploeg meedoen aan een vierlandentoernooi.

Twee Australiërs

PSV haalde de afgelopen transferperiode twee Australische spelers naar Eindhoven. Trent Sainsbury en Aziz Behich zijn allebei opgeroepen voor de nationale ploeg, waar Van Bommel tot en met het WK van afgelopen zomer nog assistent was van bondscoach Bert van Marwijk.

Eloy Room speelt op 10 september met Curaçao tegen Grenada. Dat doet hij samen met NAC-speler Jurich Carolina.

Tekst gaat verder onder de Instagram-post van Eloy Room.





UEFA Nations League

Karol Mets verlaat Breda tijdelijk voor een UEFA Nations League-avontuur met Estland, hij neemt het met zijn land op tegen Griekenland en Finland.

Willem II-aanvaller Aras Özbiliz komt in het nieuwe toernooi met Armenië in actie tegen Liechtenstein en Macedonië. Bij de Tilburgse club is tweede spits Kristófer Kristinsson opgeroepen voor Jong IJsland.