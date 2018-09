BBQ King hoopt vurig op het verlossende antwoord, wie heeft zijn barbecue gestolen?

HOOGERHEIDE - Bart Schoone, in Hoogerheide en omstreken beter bekend als de 'BBQ King' is boos en verdrietig tegelijkertijd. Want hoe moet het nu verder met zijn overheerlijke gegrilde kippepootjes, spareribs of niet te versmaden pulled pork? Barbecuegerechten waarmee hij al menige prijs in de wacht sleepte. Vorige week donderdag werd zijn aanhanger met barbecuespullen gestolen.Pal voor zijn deur. Bart is er kapot van.

"Vijfduizend euro aan spullen en drie jaar van mijn leven weg, dit is verschrikkelijk", zegt Schoone die moeite heeft om zijn tranen te bedwingen. Hij heeft geen idee wie er achter de diefstal zit: "Ik denk dat ze uit waren op de aanhanger. Met de barbecue kunnen ze helemaal niks. De barbecuewereld is vrij klein en de barbecue is speciaal voor mij gemaakt. Er zijn er maar een paar van in Nederland".

Steun

Bart Schoone staat regelmatig op festivals om de wedstrijden te kunnen betalen: "De weekenden die ik vrij ben, besteed ik aan barbecuen en dan krijg je dit. Het is echt flink balen maar gelukkig is de barbecuefamilie erg close. Ik heb nu wat spullen gekregen zodat we aanstaand weekend mee kunnen doen aan een wedstrijd in Dongen. Dat is erg fijn."

Schoone heeft inmiddels contact gehad met zijn verzekering maar die keert niet uit. "Normaal gesproken haal ik altijd de spullen uit de aanhanger. Deze keer was ik de avond ervoor laat thuis, vandaar dat er alles nog in lag". Hij hoopt nu vurig dat iemand zijn aanhanger of barbecue herkent. Of dat de dieven de spullen ergens dumpen: "Dat is mijn allergrootste wens".