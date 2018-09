'Hoeveel geld heeft Nederland'? Minister van Financiën staat als meester voor groep 6

EINDHOVEN - Groep 6 van basisschool de Boschuil in Eindhoven had maandag wel een heel bijzondere meester. Niemand minder dan minister Wopke Hoekstra van Financiën gaf les over geld. En daar hadden de kinderen meer dan genoeg vragen over.

Toch best spannend, een minister als meester. Het was dan ook muisstil toen Hoekstra binnenkwam. Maar toen de kinderen eenmaal aan het idee gewend waren, brandden ze los met vragen. 'Hoeveel geld heeft Nederland?', 'Waarom mag ik niet mijn eigen geld maken?', maar ook: 'Kent u bekende mensen'?

Van vragen over de overheid, tot vragen over de minister zelf. 'Meester Hoekstra' beantwoordde ze allemaal. Toen de minister vertelde dat hij de volgende dag weer met minister-president Mark Rutte ging praten over geld, vielen de monden open.

Bankbiljetten

Maar de minister kwam niet alleen om vragen te beantwoorden. Hij gaf ook les over de miljoenennota. En hoe je kunt zien of bankbiljetten echt zijn of niet. Vooral dat laatste maakte indruk bij Ties: "Als ik straks thuis ben, ga ik vragen of ik even in de portemonnee mag kijken om te zien of het wel echt geld is." De basisschoolleerlingen onderzochten de bankbiljetten van de minister dan ook grondig.

Omgaan met geld

De gastles hoort bij een lessenpakket van platform 'Wijzer in geldzaken', over omgaan met geld. Dat dat lastig is, herkent ook Fenna: "Soms spaar ik voor iets maar dan zie ik iets anders dat ook leuk is. Dan ben ik bang dat als ik het niet koop, het straks weg is."

Vriendinnetje Florine sluit zich daar bij aan: "Als ik iets zie wat ik wil, dan koop ik het meteen." Gelukkig proberen de meiden wel zo veel mogelijk te sparen, zodat ze ook echt het geld hebben om die spullen te kopen.