Geen verbod op omstreden zelfmoordpoeder maar verkoop aan particulieren wordt lastiger

EINDHOVEN - Er komt geen verbod op het omstreden zelfmoordpoeder zoals dat waar de 19-jarige Ximena Knol uit Uden mee uit het leven stapte. Dat schrijft minister Hugo de Jonge maandagavond in een brief aan de Tweede Kamer. Wel wil hij de verkrijgbaarheid van de stoffen beperken.

Volgens de minister is er geen eenduidig beeld op voor een effect de stoffen precies hebben op het menselijk lichaam. "Ik vind het daarom belangrijk om de verkrijgbaarheid van deze stoffen te beperken”, schrijft De Jonge.

Randy Knol, de vader van Ximena Knol, hoopte juist op een wettelijk verbod. “We krijgen het niet uitgebannen voor we echt een wettelijk verbod krijgen in Nederland”, zei hij eerder tegen Omroep Brabant.

Een compleet verbod is volgens de minister niet mogelijk. Volgens De Jonge is gebleken dat regulering zoals een verbod op de stoffen of het verbieden van verkoop aan particulieren 'ingewikkeld en bovendien beperkt effectief'.

Disproportioneel

Volgens de minister geven juridische maatregelen meer bekendheid aan de stoffen. “Iets wat ik juist wil voorkomen”, zegt hij daarover. Daarnaast is regulering van de verkoop volgens de minister ‘disproportioneel’ omdat het ook gevolgen heeft voor de wel wenselijke bestaande toepassingen, zoals pijnstillers of cosmetica.

Het actieplan om de verkrijgbaarheid van de stoffen te beperken bestaat onder andere uit gesprekken met de Vereniging Nederlandse Chemie Industrie. Het streven is om dit najaar een overeenkomst met de chemiesector te hebben, waarin de verkoop aan particulieren wordt tegengegaan.

Daarnaast komt er volgens de minister extra alertheid op de verkoop aan particulieren. Ook zijn afspraken gemaakt tussen de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit en Marktplaats. Advertenties met daarin het zelfmoordpoeder, zullen sneller worden verwijderd.

Het RIVM zal verder nog samen met andere instanties op nationaal en internationaal niveau beter monitoren of particulieren op zoek zijn naar (alternatieve) stoffen, bijvoorbeeld in het buitenland. De betrokken partijen ontvangen signalen van de industrie, artsen, apothekers en de douane.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0900-0113.