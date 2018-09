'Deze is Koeweit binnengereden', YouTube-ster Mastermilo koopt afgedankte tank

BAARLE-NASSAU - De Brabantse YouTube-ster Mastermilo uit Baarle-Nassau heeft een gebruikte tank in Engeland gekocht om op te knappen. Het gaat om een beige T55-tank van Russische makelijk die tijdens de Golfoorlog dienst deed. "Er zit nog een flink kanon op maar dat mag in Nederland helaas niet. Die moeten we er eerst in Engeland afdraaien."

“Hij heeft sinds 1991 stilgestaan, buiten in de regen. Hij is helemaal verroest. Dus we kunnen onze lol op", vertelt Emile Luijben, beter bekend als Mastermilo. Op z'n YouTube-kanaal doet hij allerlei gekke dingen met voertuigen en de T55-tank is zijn nieuwe hobbyproject.

"Hij heeft wel echt actie gezien. Deze tank is Koeweit binnengereden en naderhand toen de oorlog voorbij was, hebben ze hem daar achtergelaten. Uiteindelijk heeft iemand hem naar Engeland verscheept."

'Brabant onafhankelijk maken'

"We willen hem helemaal gaan strippen en dan zo in elkaar zetten dat ie weer rijdt", vertelt Emile opgetogen. "En dan Brabant onafhankelijk maken van de rest van de wereld natuurlijk haha. Nee, gekheid. Gewoon weer lekker opknappen."

"Dit zit natuurlijk net iets anders in elkaar dan een auto of een tractor. Dus ik heb zin om te gaan beginnen."

'Allemaal uitdagingen'

In de Engelse regen heeft de tank het zwaar te verduren gehad en dus ligt er nu een flinke klus op Mastermilo te wachten. "Alleen video’s maken over voertuigen die na een week weer rijden, dat zou ook een beetje saai zijn."

“Hij heeft zo lang buiten gestaan. Naast alle roest, heeft er bijvoorbeeld water in het motorblok gestaan. Dus die moeten we ook helemaal uit elkaar halen. Ach, dat zijn allemaal uitdagingen die erin zitten. Ik denk niet dat hij in een paar weken weer rijdt."

(Tekst gaat verder onder foto)









Vijf goudstaven in tank

Er hing nog een behoorlijk prijskaartje aan de Engelse tank. Mastermilo heeft 12.000 pond (ruim 13.000 euro) voor het pantservoertuig neergelegd en dan staat de tank nog niet in Nederland. "Ik hoop eigenlijk dat we hem ergens in oktober hier kunnen hebben."

"De koepel wordt er als eerste afgetild en dan gaan we zien wat we daaronder allemaal tegenkomen. In precies zo’n zelfde tank vonden ze eerder vijf goudstaven. Maar die van mij zag eruit alsof hij al was doorzocht. Het zou wel leuk zijn om wat kleingeld, pasfoto’s of andere kleine prullaria tegen te komen."

Vrijdag eerste tankvideo

Op YouTube heeft Emile Luijben, alias Mastermilo, ruim driehonderdduizend abonnee's. Zijn best bekeken video is bijna vier miljoen keer bekeken. Daarin laat hij zien hoe je een doormidden geslepen Volkswagen Golf weer in elkaar zet.

Vrijdag plaatst Mastermilo zijn eerste video over de Engelse tank. De verwachting is dat er vanaf oktober meerdere video's volgendie laten zien hoe hij aan het pantservoertuig staat te klussen.

Dit is een van de best bekeken video's van Mastermilo: