Verloren trouwring na negentig jaar teruggevonden dankzij... de buxusmot!

BERGHEM - Een bijzonder, maar vooral heel mooi en bijna romantisch verhaal. Je ruimt je buxusheg op omdat die er door de buxusmot niet meer uitziet en dan vind je een gouden, puntgave trouwring. Een trouwring die maar liefst 90 (!) jaar onder de grond verstopt zat. En van de vader van jouw tante blijkt te zijn. Kortom: de buxusmot zorgt dus niet alleen voor narigheid.

Jan en Marleen van Erp wonen al jaren aan de Burgemeester van Erpstraat 53 in Berghem. Pal naast het huis op nummer 51 waar ooit de opa van Jan woonde, Antoon van Erp. Samen met zijn vrouw Henriette en hun elf kinderen. Een van die kinderen is de inmiddels 87-jarige Zr. Antoine van Erp, een tante van Jan. Ze woonde tot haar twintigste thuis en ging toen het klooster in.

Marleen: "Wij hebben ons huis gebouwd op wat vroeger de tuin van nummer 51 was, het huis waar Antoine is geboren. En we hebben de ring bij ons huis gevonden."

Puntgave ring

Toeval bestaat niet. Antoon van Erp is negentig jaar geleden zijn trouwring verloren toen hij, jawel, een buxusheg aan het planten was. Marleen: "Dat we hem terug hebben gevonden is op zichzelf al bijzonder, maar dat dit is gebeurd terwijl wij onze buxusheg juist opruimden helemaal. En natuurlijk ook omdat Jan de kleinzoon is van Antoon. De ring heeft al die jaren wel zo'n 40 centimeter onder de grond gezeten. En is nu waarschijnlijk door het ontwortelen van de heg naar boven gekomen. Hij zag er puntgaaf uit en door de inscriptie wisten we meteen van wie de ring was. Ongelofelijk!"

Geen appelflappen

Na de bijzondere vondst hebben Jan en Marleen een mailtje gestuurd naar hun tante met het bericht dat ze langs zouden komen in Schijndel om gezellig samen te lunchen. Zr. Antoine: "Ze zeiden er ook bij dat ze een verrassing mee zouden nemen, maar ik dacht aan iets van appelflappen of zo. Dat doen ze namelijk wel vaker. Aan de verloren trouwring van mijn vader heb ik nog geen seconde gedacht, ik wist niet eens dat hij die kwijt was. Ik heb hem namelijk nooit zonder trouwring gezien. Dus ik denk dat hij meteen een nieuwe heeft gekocht."

Dit neemt niet weg dat de in Berghem bekende en geliefde Zr. Antoine erg blij is met de verloren ring. "Ja, het maakte zeker emoties los toen ze de ware reden van hun bezoek aan Schijndel vertelden. En de ring tevoorschijn haalden. Ik ben er heel erg blij mee. En de lunch was zoals altijd heel gezellig."