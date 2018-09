Mezzosopraan Leonie zingt op concours uit volle borst voor een rol in de opera

DEN BOSCH - Vier jaar geleden deed ze voor het eerst mee, maar toen bleef Leonie van Rheden steken in de eerste ronde. Nu gaat de Bossche mezzosopraan voor meer. Ze is de enige Brabantse deelnemer aan het komende Internationaal Vocalisten Concours dat zaterdag begint. 'Ik ben in die vier jaar tijd heel erg vooruitgegaan, dus ik hoop nu in ieder geval de finale te bereiken.'

"Meedoen aan het IVC is op dit moment erg belangrijk voor me," vertelt Leonie van Rheden. De operahuizen sturen hun intendanten naar het vocalistenconcours in Den Bosch om tussen de deelnemers te zoeken naar nieuw talent dat een contract waard is. "Zeker vanaf de halve finale luisteren die mee."









Schonberg

Voor jong talent is het concours een manier om zichzelf in de schijnwerpers te zingen. "Ik heb daarom ook juist gekozen voor werk waarmee ik op kan vallen," zegt Leonie zelfbewust. "Er doen zo'n zestig zangers aan mee. Je wilt toch gezien worden. " In de eerste ronde zingt ze onder andere werk van Schonberg. "Dat is zeker geen standaardrepertoire voor audities of competities, maar de kans om eruit gepikt te worden is daarmee wel groter."

Vier jaar geleden had Leonie van Rheden nog maar net het conservatorium afgerond. "Inmiddels heb ik veel ervaring opgedaan. Ik heb in Duitsland verschillende operarollen mogen zingen en ik ben veel zelfverzekerder geworden. Ik weet wat ik sta te doen. Ik hoop dat het me in de finale brengt."









Dame Kiri Te Kanawa

Het internationaal Vocalisten Concours wordt vanaf zaterdag 8 september gehouden in het Theater aan de Parade in Den Bosch. De jury staat onder voorzitterschap van de sopraan Dame Kiri Te Kanawa. De finale is op 15 september.