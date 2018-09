Video van vloekende vlaggendrager Merlijn (13) bij PSV is een hit

Merlijn was niet blij met de sproeier. (Beeld: Fox Sports)

EINDHOVEN - De 13-jarige vlaggendrager Merlijn nam zijn taak als vlaggendrager bij 'zijn' PSV afgelopen weekend bloedserieus. Helaas stond hij per ongeluk precies onder een veldsproeier, werd hij zeiknat en vloekte hij wat af. Het filmpje werd een enorme hit op internet, zegt NOS Jeugdjournaal.

“Ik was boos. Ik vond het erg jammer dat ik nat gesproeid werd. Dat vond ik wel zonde. De hele vlag werd nat dus het begon ook te druppelen. Ik had m’n pet net cadeau gekregen, dus ik vond het wel jammer dat die gelijk nat werd”, zegt hij in een video van het Jeugdjournaal.

Bleef gewoon staan

De vloekende Merlijn wil niet herhalen wat hij zei op het veld. “Ik zei iets heel lelijks.” Het kwam niet in hem op om aan de kant te gaan. “Toen de sproeiers aangingen, zette ik geen stap opzij. Ze hadden gezegd: blijf daar staan. Ik dacht er eerlijk gezegd niet aan."

Met een nat pak keek hij vervolgens naar de wedstrijd. Gelukkig voor hem, won PSV de wedstrijd dik. Ook vindt hij het stiekem leuk dat hij op tv kwam. “Ik vond het wel erg leuk. Dat ze dan zeggen dat je heel goed bent, dat is heel positief.”