Hoogleraren zijn boos, want ze hebben te weinig kans op een vast contract

TILBURG - Hoogleraren en onderzoekers verbonden aan Tilburg University krijgen niet vaak genoeg een vaste aanstelling, vinden ze. Daarom werd er maandag gedemonstreerd op de universiteit. "Als je talent wilt behouden, moet je talent ook belonen."

Marijtje Jongsma van de vakbond VAWO legt uit dat meer dan veertig procent tijdelijk in dienst is. "Dan tel ik de promovendi nog niet eens mee. Dan is het ruim zestig procent." Volgens haar is het enorm belangrijk dat jonge wetenschappelijke talenten meer perspectief hebben op een goede loopbaan.

Anne de Vries van Pomovendi Netwerk NL is het daar volledig mee eens. "Ten eerste wil je graag kennis opbouwen en onderzoek doen. Als je de hele tijd op korte projectjes zit, kun je niet echt de diepte in. Aan de andere kant wil je op een gegeven moment ook eens een huis kopen op één en misschien kinderen krijgen. Dat soort dingen is veel handiger als je een vaste aanstelling hebt. Het is nu een heel onzeker bestaan."

Waardering

"Je moet mensen uitzicht bieden en het gevoel geven dat ze gewaardeerd worden. Als ze dat gevoel niet hebben, houdt het op een gegeven moment op."