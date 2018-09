De Wheelstour door Eindhoven is een soort sentimental journey

EINDHVOVEN - Gezeten in een oud en authentiek legervoertuig zo'n anderhalf uur door Eindhoven gereden worden. Dat is een van de manieren om tijdens de Lichtjesroute de bevrijders van de stad te herdenken. Een soort van sentimental journey

De Lichtjesroute, ontstaan na de bevrijding, is een bekend fenomeen in Eindhoven. Dit jaar vindt het evenement plaats van 18 september tot en met 14 oktober. In die periode is er op twee dagen de mogelijkheid om de stad te doorkruisen in een authentiek legervoertuig. De zogeheten Wheelstour op 25 september en 2 oktober.

Opbrengsten zijn voor Lichtjesroute

Hier zijn wel kosten aan verbonden: 25 euro per persoon. Kinderen van 3 tot 12 jaar hoeven maar de helft te betalen: 12,50 euro. Een hapje en drankje zijn inbegrepen. Ook komt de opbrengst geheel ten goede aan de Lichtjesroute, zo laat de organisatie weten.

Aanmelden voor de Wheelstour kan per e-mail: wheelstour@vriendenvandelichtjesroute.nl, voor meer informattie: www.vriendenvandelichtjesroute.nl.