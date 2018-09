Eten in een digitaal 360-graden restaurant, het kan binnenkort in Eindhoven

EINDHOVEN - Dinner in Motion komt in november naar Eindhoven. Het digitale dinerconcept opent tijdens lichtfestival GLOW een restaurant in winkelcentrum Piazza.

Dinner in Motion (DIM) is geen normaal restaurant, volgens de eigenaren. Met in totaal 36 gasten neem je plaats aan één lange tafel. Op de tafel en wanden worden beelden geprojecteerd waardoor de ruimte verschillende gedaantes kan aannemen.

Horecaondernemer Bram van der Vorst begon met DIM in 2016 als tijdelijk restaurantconcept in Waalre en daarna in Utrecht. Daarna is de zoektocht naar een permanente locatie ingezet. Deze is nu midden in het centrum van Eindhoven gevonden.

Digitale stad

De keuze voor Eindhoven was volgens de mensen achter DIM snel gemaakt. “De stad staat voor licht, innovatie en design. Deze drie pijlers sluiten naadloos aan bij het dinerconcept van DIM.” Lichtfestival GLOW valt dit jaar samen met de opening van het restaurant.