Houtzagerij in Beek en Donk door brand verwoest, paarden in stal ernaast gered

BEEK EN DONK - Een houtzagerij in Beek en Donk is dinsdagmorgen verwoest door een grote, uitslaande brand. De brandweer die snel ter plekke was, laat het pand gecontroleerd uitbranden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is er geen gevaar voor de omgeving geweest, al is er wel een aantal gasflessen ontploft. Voor de zekerheid is een adviseur gevaarlijke stoffen ingeschakeld, omdat er mogelijk asbest is verspreid. De oorzaak van de brand is niet duidelijk.

Paarden gered

Paarden in een stal naast het pand aan de Schoondonkseweg zijn op tijd in veiligheid gebracht. Het is de vraag of daar ook brand is geweest.

Het vuur brak tegen zeven uur uit en de vlammen sloegen binnen de kortste keren uit het dak. Er ontstond veel rook en al snel werd duidelijk dat het bedrijf als verloren moest worden beschouwd. De brandweer rukte direct uit met zes wagens. Met speciale grijpers zal later deze ochtend het dak uit elkaar worden gehaald, waarna met waterkanonnen het vuur zal worden bestreden. Hiervoor wordt extra water aangevoerd. Het vuur, dat tegen zeven uur ontstond, trekt veel publieke belangstelling.