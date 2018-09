Waar voelen mensen zich het minst (of meest) gezond? [KAARTJE]

EINDHOVEN - In Zundert en Rucphen wonen de meeste Brabanders die zichzelf niet gezond vinden. In Rucphen gaat het om 31,3 procent van de inwoners, in Zundert om 30,1 procent. Dat blijkt uit onderzoek van alle GGD-instellingen, het RIVM en het CBS. Bijna een kwart van alle Nederlanders van 19 jaar of ouder beoordeelt zijn of haar gezondheid in 2016 als zeer slecht, slecht of ‘gaat wel’. Vooral Limburg en Groningen vallen - in negatieve zin - op.

In de gemeente Sint-Oedenrode is het percentage Brabanders dat zich ongezond voelt het laagst: 22,4 procent. Daar voelen ook de meeste inwoners, namelijk 81,6 procent, zich goed tot zeer goed qua gezondheid.

Leeftijd en inkomen

Hoe gezond iemand zich voelt, hangt samen met leeftijd, migratieachtergrond, inkomen en opleidingsniveau. In gemeenten waar gemiddeld veel ouderen wonen, is het gevoel van gezondheid lager. Datzelfde geldt voor gemeenten waar veel mensen met een migratieachtergrond wonen, met lagere inkomens of opleidingsniveau, of mensen met een aandoening of beperking.

Mannen, jongeren, hoger opgeleiden, mensen met een hoger inkomen en mensen zonder migratieachtergrond geven aan over het algemeen een betere gezondheid te hebben.

Tien gemeenten net onder 30 procent

Tien gemeenten scoren net onder de 30 procent als het gaat om het gezondheidsgevoel. Het gaan om Cranendonck (28,4 procent), Baarle-Nassau (29,1 procent), Eindhoven (28,4 procent). Bergen op Zoom (28,4 procent), Breda (29,5 procent), Geertruidenberg (28,4 procent) Son en Breugel (28,6 procent), Roosendaal (28,6 procent), Veldhoven (29,4 procent), Drimmelen (28,3 procent).

Relatief veel ‘ongezonde’ mensen bevinden zich vooral in het zuiden van het land, blijkt uit het onderzoek. Gemeenten met relatief weinig ‘ongezonde’ mensen bevinden zich vooral in het midden en noorden van het land en dan buiten de grote steden.