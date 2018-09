Gemerts feestje tegen Feyenoord in stadion van Helmond Sport

GEMERT - Het is hét hoogtepunt van elke amateurvoetbalclub: een bekerwedstrijd spelen tegen een topclub. Voor Gemert is die eer weggelegd op 27 september. De hoofdklasser had het op die avond zo graag op eigen veld willen opnemen tegen Feyenoord. Om veiligheidsredenen is echter besloten uit te wijken naar Helmond.

Het duel voor het KNVB-bekertoernooi wordt die donderdagavond afgewerkt in het SolarUnie Stadion van Helmond Sport, zo maakte het bestuur van de Gemertse amateurclub dinsdagmorgen bekend.



'Geweldige kans'

"Wat een prachtige dag wordt dat", riepen spelers, officials en vrijwilligers eind vorige maand in koor toen Feyenoord bij de loting aan de zwart-witten werd gekoppeld. Ze blijven natuurlijk blij met zo'n buitenkans, maar natuurlijk had de club de bekerhouder veel liever in Molenbroek, haar vertrouwde sportpark, willen bestrijden.



Het verhuizingsbesluit viel niet makkelijk, zegt voorzitter Carlo Hazenveld. Er is met diverse partijen gesproken, er zijn adviezen ingewonnen en veiligheidscoördinatoren hebben Molenbroek geïnspecteerd. "Het is een geweldige kans en eer om een topclub als Feyenoord in het kader van een officiële wedstrijd in Gemert te ontvangen. We hebben ook alles in het werk gesteld, maar uiteindelijk hebben we ratio boven emotie moeten stellen en dit besluit moet nemen", zo legt Hazenveld uit.



'Gemerts feestje in Helmond'

Ook de gemeente Gemert-Bakel heeft positief meegedacht over het doorgaan van de ontmoeting in eigen huis. Ze heeft in ieder geval géén negatief advies gegeven. "De burgemeester heeft in alles met ons meegedacht en zich zeer constructief opgesteld", aldus Hazenveld, die nu zaken moet gaan doen met de autoriteiten in Helmond. Hij ziet het helemaal zitten. "We gaan er samen met Helmond Sport een geweldig Gemerts feestje in Helmond van maken."



De leiding van de Helmondse eerste-divisieclub werkt er graag aan mee, zo heeft ze Gemert laten weten. Het is niet bekend of de gemeente Helmond formeel al toestemming heeft verleend.