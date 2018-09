Auto verliest wiel bij frontale aanrijding in Den Hout, onduidelijk hoe het met bestuurders gaat

De groene Peugeot kwam in een nabijgelegen weiland tot stilstand. (Foto: Marcel van Dorst)

Hoe het met de inzittenden gaat, is niet bekend. (Foto: Marcel van Dorst)

Twee auto's zijn dinsdagochtend op elkaar gebotst in Den Hout. (Foto: Marcel van Dorst)

DEN HOUT - Bij een frontale aanrijding in Den Hout zijn twee auto's dinsdagochtend op elkaar gebotst. Een zwarte Volkswagen verloor daarbij z'n wiel.

Wat er precies misging op de Weststadweg in Den Hout, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk zijn de groene Peugeot en de zwarte Volkswagen frontaal op elkaar ingereden.

Hoe het met de inzittenden van de auto's gaat, is niet bekend. De Weststadweg ligt parallel aan de A59 en wordt in de ochtendspits vooral gebruikt als sluiproute. Het was daarom behoorlijk druk op de weg tussen Made en Oosterhout.